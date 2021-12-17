Это передает агентство ТАСС со ссылкой на заявление по итогам саммита лидеров 27 стран блока.
Политику белорусских властей в нем называют, цитата, «инструментализацией мигрантов и беженцев», в результате которой на границах страны с Евросоюзом образовался гуманитарный кризис.
Также главы европейских государств потребовали обеспечить международным гуманитарным организациям беспрепятственный доступ в Белоруссию для помощи мигрантам.
Пропускать нелегалов из стран Ближнего Востока к границам с Польшей и Литвой режим Лукашенко начал с лета, в отместку за введенные ранее против него европейские санкции.
Евросоюз готов вводить новые санкции против режима Александра Лукашенко
Это передает агентство ТАСС со ссылкой на заявление по итогам саммита лидеров 27 стран блока.