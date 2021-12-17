Евросоюз готов вводить новые санкции против режима Александра Лукашенко

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на заявление по итогам саммита лидеров 27 стран блока.

Политику белорусских властей в нем называют, цитата, «инструментализацией мигрантов и беженцев», в результате которой на границах страны с Евросоюзом образовался гуманитарный кризис.

Также главы европейских государств потребовали обеспечить международным гуманитарным организациям беспрепятственный доступ в Белоруссию для помощи мигрантам.

Пропускать нелегалов из стран Ближнего Востока к границам с Польшей и Литвой режим Лукашенко начал с лета, в отместку за введенные ранее против него европейские санкции.