Президент США Джо Байден утвердил повышение потолка американского госдолга

Лимит повысили на 2,5 трлн долларов – теперь он составляет 31 трлн 400 млрд.

Соответствующий законопроект позавчера с минимальным перевесом одобрили обе палаты Конгресса, до этого потолок госдолга был заморожен в течение двух лет. Министр финансов Джанет Йелен предупреждала, что без этой меры стране уже в ближайшие дни мог бы грозить технический дефолт из-за исчерпания федерального бюджета.

В ноябре президент Байден подписал план «спасения» экономики от последствий пандемии, который предусматривает рекордные вливания почти на 2 трлн долларов.