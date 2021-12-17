Владельца московской сети пивных «Кружка» приговорили к трем годам колонии общего режима

Евгения Антимония осудил Дорогомиловский суд Москвы по делу о превышении полномочий. Его завели по инициативе бывшего дизайнера сети, который имел долю в бизнесе и с которым у Антимония возник конфликт вокруг использования товарного знака. Адвокаты предпринимателя пообещали подать апелляцию на приговор.

Помимо этого бизнеса Антимоний известен как основатель московского клуба «Газгольдер» и бывший продюсер рэпера Басты.