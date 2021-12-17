Бывший контрактный работник Пентагона арестован по подозрению в попытке шпионажа в пользу России

Об этом объявили в Минюсте США. Речь идет о 63-летнем Джейне Мюррее Роу. В общей сложности у него за плечами около 40 лет стажа в компаниях, связанных с Пентагоном – и доступ к секретной информации об аэрокосмических технологиях.

В ФБР утверждают, что попытка шпионажа была безуспешной – Роу лишь согласился сотрудничать с подставным агентом, которого считал сотрудником российских спецслужб.