Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 29 декабря из-за коронавируса

Жесткие ограничения были введены из-за распространения нового, более заразного штамма «омикрон», правительство голосует за их продление уже во второй раз. В особых случаях предусмотрены исключения, но туризм к ним не относится. Одновременно расширен «красный список» стран, в которые гражданам Израиля запрещен выезд – туда внесли ОАЭ, Испанию, Францию и еще несколько европейских государств.

Незадолго до введения этого запрета Израиль успел разрешить въезд туристам, привитым российской вакциной от ковида «Спутник».