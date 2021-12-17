РБК: Режиссер Александр Сокуров сообщил об угрозе своей жизни после полемики о Кавказе с президентом на заседании СПЧ

Об этом пишет сайт РБК со ссылкой на письмо режиссера. Он направил его председателю совета Валерию Фадееву. Подлинность текста, с которым ознакомились журналисты, подтвердили два неназванных члена Совета.

По словам Сокурова, о том, что его жизнь в опасности, его предупредили друзья. Он пишет, что знает об оскорбительных высказываниях со стороны представителей Чечни и надеется только на защиту президента.

На заседании совета 9-го декабря Сокуров призвал Путина, цитата, «отпустить из состава России» все регионы, которые не хотят в ней оставаться, имея в виду прежде всего республики Северного Кавказа. После этого парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить Сокурова на экстремизм.