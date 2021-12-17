Федеральная антимонопольная служба России вновь предупреждает торговую сеть «Пятерочка» о недопустимости завышения цен

На этот раз претензии коснулись магазинов в Челябинской области. Сотрудники ведомства говорят, что завышены цены на яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масло. Ранее ФАС потребовала снизить цены на некоторые продукты питания в магазинах торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» в Курской и Рязанской областях, а также в Подмосковье.