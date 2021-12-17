Федеральная антимонопольная служба России вновь предупреждает торговую сеть «Пятерочка» о недопустимости завышения цен

На этот раз претензии коснулись магазинов в Челябинской области. Сотрудники ведомства говорят, что завышены цены на яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масло. Ранее ФАС потребовала снизить цены на некоторые продукты питания в магазинах торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» в Курской и Рязанской областях, а также в Подмосковье.
2021-12-17T00:04:24+03:00
2021-12-17T00:04:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 17 декабря 2021
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