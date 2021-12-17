Европарламентарии призвали Брюссель ввести санкции против России из-за преследования «Международного мемориала»*

Европарламентарии призвали Брюссель ввести санкции против России из-за преследования правозащитной организации «Международный мемориал*».

В документе европарламентарии требуют немедленно снять все обвинения с «Мемориала*» и предоставить гарантии того, что организация сможет продолжать безопасно выполнять «свою важную работу без вмешательства государства». Депутаты просят главу европейской дипломатии Жозепа Борреля ввести ограничения в соответствии с глобальным режимом санкций ЕС в отношении российских должностных лиц, причастных к репрессиям правозащитников. Они также призвали свою делегацию в Москве внимательно следить за ситуацией и судебными процессами. «Мемориал*» обвиняют в многократном нарушении законодательства об иностранных агентах. Силовики утверждают, что правозащитники не маркировали публикации должным образом. Стоит отметить, что резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако лидеры европейских стран могут к ним прислушаться.

Президент России Владимир Путин ранее сказал, что «Мемориал*» защищает организации, признанные в России террористическими, а также в списки жертв репрессий включает людей, сотрудничавших с нацистами.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.