Режиссер Александр Сокуров сообщил в СПЧ, что получил предупреждения об угрозе жизни

Такую информацию ему передали его друзья, говорится в письме на имя главы Совета Валерия Фадеева, которое оказалось в распоряжении газеты РБК. В нем известный кинорежиссер связывает это со своей недавней полемикой с президентом на заседании Совета. Единственной гарантией, как добавляет Сокуров, может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке. И извинился за произошедшее на встрече. Сам режиссер отказался от комментариев изданию, Фадеев сказал, что пытается его успокоить. В своем выступлении на встрече с Владимиром Путиным, Сокуров говорил о проблемах России, в том числе, о ситуации на Кавказе. Позже его предложения вызвали резкую критику со стороны чеченского руководства. Парламент республики попросил СК и Генпрокуратуру проверить высказывания кинорежиссера.