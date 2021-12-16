Процесс по делу четырех человек проходит в Дорогомиловском суде Москвы. Максимальный срок гособвинитель затребовал для Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором поставок наркотиков из Аргентины. Расследование началось еще пять лет назад, когда в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с кокаином общим весом почти 400 килограммов. По этому делу были задержаны некоторые бывшие сотрудники посольства.
Обвинение запросило от 15 до 19 лет лишения свободы для подсудимых по делу об аргентинском кокаине
Процесс по делу четырех человек проходит в Дорогомиловском суде Москвы. Максимальный срок гособвинитель затребовал для Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором поставок наркотиков из Аргентины. Расследование началось еще пять лет назад, когда в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с кокаином общим весом почти 400 килограммов. По этому делу были задержаны некоторые бывшие сотрудники посольства.