Обвинение запросило от 15 до 19 лет лишения свободы для подсудимых по делу об аргентинском кокаине

Процесс по делу четырех человек проходит в Дорогомиловском суде Москвы. Максимальный срок гособвинитель затребовал для Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором поставок наркотиков из Аргентины. Расследование началось еще пять лет назад, когда в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с кокаином общим весом почти 400 килограммов. По этому делу были задержаны некоторые бывшие сотрудники посольства.

