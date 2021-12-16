Дания стала первой страной Евросоюза, которая рекомендовала применение нового лекарства против коронавируса

«Молнупиравир» был разработан американской компанией Merck. Копенгаген рекомендует его использовать для лечения заболевания, которое протекает с симптомами у пациентов в группе риска. В датском управлении здравоохранения осознают, что препарат является новым и его пока не одобрил европейский регулятор. По предварительным данным, лекарство снизило количество госпитализаций и смертей пациентов из группы риска примерно на треть.

