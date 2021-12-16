«Молнупиравир» был разработан американской компанией Merck. Копенгаген рекомендует его использовать для лечения заболевания, которое протекает с симптомами у пациентов в группе риска. В датском управлении здравоохранения осознают, что препарат является новым и его пока не одобрил европейский регулятор. По предварительным данным, лекарство снизило количество госпитализаций и смертей пациентов из группы риска примерно на треть.
Дания стала первой страной Евросоюза, которая рекомендовала применение нового лекарства против коронавируса
«Молнупиравир» был разработан американской компанией Merck. Копенгаген рекомендует его использовать для лечения заболевания, которое протекает с симптомами у пациентов в группе риска. В датском управлении здравоохранения осознают, что препарат является новым и его пока не одобрил европейский регулятор. По предварительным данным, лекарство снизило количество госпитализаций и смертей пациентов из группы риска примерно на треть.