Генсек ООН Антониу Гуттериш считает, что одними вакцинами коронавирус не победить

Они лишь предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение инфекции, отметил руководитель международной организации. Пандемия не заканчивается, из-за неравенства в распределении вакцин и самоуспокоения, считает Гуттериш. Он призвал принять срочные меры по вакцинации до конца года 40% всего населения мира.
2021-12-16T23:02:07+03:00
2021-12-16T23:02:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 16 декабря 2021
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