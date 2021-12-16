Генсек ООН Антониу Гуттериш считает, что одними вакцинами коронавирус не победить

Они лишь предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение инфекции, отметил руководитель международной организации. Пандемия не заканчивается, из-за неравенства в распределении вакцин и самоуспокоения, считает Гуттериш. Он призвал принять срочные меры по вакцинации до конца года 40% всего населения мира.