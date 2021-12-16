Избыточная смертность в России с начала пандемии, по подсчетам интернет-издания «Холод», превысила миллион человек

Свои расчеты журнал основывает на сегодняшнем выступлении в Госдуме вице-премьера Татьяны Голиковой. Она рассказывала о ситуации с коронавирусом в стране перед обсуждением в первом чтении законопроекта о введении QR-кодов.

Голикова настаивает, что в России самая достоверная статистика учета смертности. Между тем, по данным оперативного штаба, непосредственно от коронавируса в России умерли почти 300 тысяч человек. В свою очередь, в Росстате подсчитали, что с начала пандемии скончались почти 550 тысяч тех, у кого был подтвержден вирус. Между тем, специалисты обращают внимание, что Росстат еще не публиковал данные по смертности за ноябрь-декабрь.