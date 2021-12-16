Двое из пяти опрошенных россиян уже сделали прививку от коронавируса, говорится в исследовании ВЦИОМ

При этом почти треть сказали, что наотрез отказываются от вакцинации. Выше всего доля привившихся среди жителей Москвы. Согласно тому же исследованию, их почти половина. Следом идет Санкт-Петербург, где 44% жителей сказали, что получили вакцину. Из тех, кто уже получил QR-код, так как сделал прививку, только 5% сказали, что уже сталкивались со сложностями. Сам опрос проводился в минувшие выходные.

