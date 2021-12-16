Участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Люсю Штейн обвинили в демонстрации нацистской символики

Обеих задержали сегодня в Москве на выходе из дома. Как рассказала Алехина «Новой газете», ей вменяют публикацию картинки с Александром Лукашенко в инстаграме, на которой изображена символика, похожая на свастику. Штейн – в публикации коллажа с ее портретом в военной фуражке. Им может грозить до 15 суток административного ареста. Обе ранее были приговорены в году ограничения свободы по обвинению в нарушении эпидемиологических требований на акциях в поддержку Алексея Навального в начале года.

