Американская администрация, как передает Bloomberg, подталкивают Евросоюз к ужесточению санкций против России

Американская администрация, как передает агентство Bloomberg, подталкивают Евросоюз к ужесточению санкций против России. Такие меры могут ввести в случае агрессии Москвы против Киева. Источники агентства говорят, что ограничения затронут энергетику и банковскую сферу. В то же время ЕС, по сведениям Bloomberg, более осторожно подходит к вопросу введения санкций против России, чем США. В Москве обвинения в планировании действий против Украины отвергают.
2021-12-16T22:34:03+03:00
2021-12-16T22:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 16 декабря 2021
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