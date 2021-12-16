Американская администрация, как передает Bloomberg, подталкивают Евросоюз к ужесточению санкций против России

Американская администрация, как передает агентство Bloomberg, подталкивают Евросоюз к ужесточению санкций против России. Такие меры могут ввести в случае агрессии Москвы против Киева. Источники агентства говорят, что ограничения затронут энергетику и банковскую сферу. В то же время ЕС, по сведениям Bloomberg, более осторожно подходит к вопросу введения санкций против России, чем США. В Москве обвинения в планировании действий против Украины отвергают.