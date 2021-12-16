Лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России

Об этом передает агентство ТАСС. Их вводили с 2014 года после присоединения Крыма и обострения обстановки в Донбассе. Как рассказал источник в делегации одной из европейских стран в ходе саммита в Брюсселе, решение о продлении запретительных мер было принято в контексте обсуждения ситуации на Украине.
2021-12-16T22:31:43+03:00
2021-12-16T22:36:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 16 декабря 2021
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