Лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России

Об этом передает агентство ТАСС. Их вводили с 2014 года после присоединения Крыма и обострения обстановки в Донбассе. Как рассказал источник в делегации одной из европейских стран в ходе саммита в Брюсселе, решение о продлении запретительных мер было принято в контексте обсуждения ситуации на Украине.