Блокадница из Выборга, которая сделала себе операцию на животе, скончалась в больнице

На данный момент официальная причина смерти неизвестна.

Предположительно, Клавдия Петрова скончалась от онкологии. Об этом изданию «Комсомольская правда» рассказали её родственники. Последние дни жизни блокадница из Выборга провела в больнице. Тесты на коронавирус у неё были отрицательные, на какие-то другие проблемы она не жаловалась. История 90-летней жительницы Ленинградской области стала известна в конце ноября. Из-за сильных болей в животе, вызванных онкологическим заболеванием, она решила сделать себе надрезы в домашних условиях. Она даже написала предсмертную записку для своих родственников. Одной из причин попытки провести операцию на дому стало нежелание блокадницы ложиться в ковидный стационар. Туда её направили врачи, вместо приёма у онколога. Связано это было с тем, что у пенсионерки был положительный тест на коронавирус. Позже в больнице объявили о проведении проверки.

Напомним, после того, как история Клавдии Петровой получила огласку, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.