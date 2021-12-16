В России могут ввести запрет на покупку криптовалюты

С соответствующей инициативой выступили в Центральном банке – пишет агентство Reuters.

В России за последние годы, согласно данным Центрального банка, резко возросло количество операций с использованием цифровой валюты. Это провоцирует финансовую нестабильность в стране – говорят источники агентства в Банке России. Сейчас регулятор обсуждает возможный запрет с экспертами и участниками рынка – рассказали собеседники Reuters. По словам одного из них, если этот шаг одобрят законодатели, то он будет применяться только к новым операциям с криптоактивами и не затронет электронные активы, купленные до этого. Другой источник агентства говорит, что нынешняя позиция ЦБ – это «полный отказ» от всех криптовалют. В свою очередь в Банке России не стали комментировать появившуюся информацию, а сказали лишь, что готовят доклад, где объяснят свою позицию по этому вопросу. Это не первая попытка регулировать рынок цифровой валюты в стране. Летом 2020 года российские парламентарии приняли закон, по которому криптовалюты признали платежным средством, однако запретили оплачивать ими товары и услуги.

В конце ноября ЦБ оценил годовой объем операций с криптовалютой в России примерно в пять миллиардов долларов.