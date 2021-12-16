Евросоюз вновь пригрозил России санкциями в случае агрессии против Украины

В качестве одной из мер депутаты Европарламента предложили сегодня отключить Россию от системы платежей Swift. Кроме того, предлагается расширить санкционный список физических лиц. Также свой проект резолюции с угрозами ввести санкции в отношении Москвы готовят участники саммита лидеров ЕС в Брюсселе, — передает агентство Reuters. О последствиях в случае действий в отношении Киева напомнил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, который в эти дни встречался с лидерами ЕС, сказал, что хотел бы урегулировать нынешний кризис дипломатическим путем.

Накануне Зеленский говорил о готовности Киева к прямым переговорам с Москвой.

