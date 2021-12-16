В больнице Санкт-Петербурга скончалась пенсионерка, которая ранее сама сделала операцию, не дождавшись помощи врачей

В больнице Санкт-Петербурга скончалась пенсионерка, которая ранее сама себе сделала операцию, не дождавшись помощи врачей. Причиной смерти девяностолетней жительницы Выборга Клавдии Петровой, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание, — рассказали ее родные. Они добавили, что тесты на коронавирус были отрицательными, — пишет интернет-издание Znak.com. В комитете по здравоохранению Ленинградской области после сообщения о том, что пожилая женщина сама себя прооперировала, говорили, что проводят проверку.

