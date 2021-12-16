Количество страдающих от голода людей в странах арабского мира за последние 20 лет выросло почти вдвое

Проблема нехватки питания коснулась примерно трети населения региона или почти 150 миллионов человек, — говорится в отчете Продовольственной организации ООН. Число голодающих в арабском мире составило почти 70 миллионов человек. Острее всего эта проблема ощущается в Йемене и Сомали. В обоих государствах не стихают многолетние вооруженные конфликты. Эксперты говорят, что видимых улучшений по итогам этого года ожидать не стоит. Ситуацию усугубляет пандемия коронавируса. На этом фоне в более богатых арабских странах актуальна другая проблема – ожирение среди взрослого населения.

