Россия считает политизированной ситуацию вокруг сертификации газопровода «Северный поток 2»

По мнению постоянного представителя российского руководства при Евросоюзе Владимира Чижова, речь идет о некой смеси общезападной и внутригерманской политики, куда добавляется также смена правительства в ФРГ. По мнению Чижова, сейчас немецкий регулятор занял выжидательную позицию. Ранее в федеральном сетевом агентстве Германии сказали, что не стоит ждать решения сертификации газопровода раньше середины следующего года. Процесс займет больше времени, чем ожидалось.