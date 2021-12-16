Россия считает политизированной ситуацию вокруг сертификации газопровода «Северный поток 2»

По мнению постоянного представителя российского руководства при Евросоюзе Владимира Чижова, речь идет о некой смеси общезападной и внутригерманской политики, куда добавляется также смена правительства в ФРГ. По мнению Чижова, сейчас немецкий регулятор занял выжидательную позицию. Ранее в федеральном сетевом агентстве Германии сказали, что не стоит ждать решения сертификации газопровода раньше середины следующего года. Процесс займет больше времени, чем ожидалось.
2021-12-16T21:31:25+03:00
2021-12-16T21:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 16 декабря 2021
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