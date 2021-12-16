Пассажирский самолет, летевший из Санкт-Петербурга, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде

Это произошло из-за разгерметизации кабины пилотов, — передает телеканал «360». На борту воздушного судна находятся 85 человек. Посадка прошла в штатном режиме, — рассказали в прокуратуре агентству «Интерфакс». Других подробностей происшествия пока нет, сообщается, что на месте уже присутствуют сотрудники экстренных служб.

