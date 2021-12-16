Октябрьский районный суд Петербурга начнёт рассматривать по существу дело Максима Резника

Бывшего депутата обвиняют в покупке запрещенного вещества.

Заседание по делу Максима Резника назначено на десять часов утра. Следователи считают, что бывший депутат петербургского Законодательного собрания приобрёл весной этого года более восемнадцати граммов растительного вещества. Обнаружили его в ходе обысков у Максима Резника и его родственников. Один из них — Иван Дорофеев — находится под следствием. По словам адвокатов, следователи склоняли его к тому, чтобы он оговорил депутата. Напомним, что во время избирательной кампании в петербургский парламент к Резнику не допускали нотариуса. Из-за этого ему пришлось сняться с выборов. Уже после того, как они прошли, суд ослабил меру пресечения. Вместо домашнего ареста, на бывшего парламентария действует запрет определенных действий. Свою вину он не признаёт.

Напомним, Максиму Резнику грозит до трёх лет лишения свободы.