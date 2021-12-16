Итальянский тренер Паоло Ваноли подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак», — передает агентство ТАСС. 49-летний специалист ранее никогда не занимал подобную позицию. До этого он работал ассистентом тренера лондонского «Челси», а также с юношескими сборными Италии. В среду «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером, португальцем Руи Виторией, который проработал в клубе чуть больше полугода. При Витории красно-белые провели 26 матчей и только в 9 из них одержали победу.