Итальянский тренер Паоло Ваноли подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак», — передает агентство ТАСС. 49-летний специалист ранее никогда не занимал подобную позицию. До этого он работал ассистентом тренера лондонского «Челси», а также с юношескими сборными Италии. В среду «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером, португальцем Руи Виторией, который проработал в клубе чуть больше полугода. При Витории красно-белые провели 26 матчей и только в 9 из них одержали победу.
2021-12-16T21:04:33+03:00
2021-12-16T21:04:33+03:00
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21:04, 16 декабря 2021
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