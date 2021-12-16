Бывший глава американской сети ресторанов «Макдоналдс» урегулировал разногласия с компанией

Стив Истербрук был уволен за служебный роман. Теперь он согласился вернуть выплаченное ему выходное пособие на сумму более ста миллионов долларов. Ранее представители «Макдоналдс» утверждали, что Истербрук уничтожил данные о предполагаемой интимной связи, по меньшей мере, с тремя сотрудницами компании. В рамках мирового соглашения он принес извинения своим бывшим коллегам, совету директоров и поставщикам торговой сети.
2021-12-16T21:04:10+03:00
2021-12-16T21:04:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2952902-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:04, 16 декабря 2021
Загрузка комментариев...