Бывший глава американской сети ресторанов «Макдоналдс» урегулировал разногласия с компанией

Стив Истербрук был уволен за служебный роман. Теперь он согласился вернуть выплаченное ему выходное пособие на сумму более ста миллионов долларов. Ранее представители «Макдоналдс» утверждали, что Истербрук уничтожил данные о предполагаемой интимной связи, по меньшей мере, с тремя сотрудницами компании. В рамках мирового соглашения он принес извинения своим бывшим коллегам, совету директоров и поставщикам торговой сети.