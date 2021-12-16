Израиль продлил запрет на въезд иностранных граждан

Изначально ограничения были введены в конце ноября – до 12 декабря. Позже их продлили еще на десять дней. Правительство страны, как пишет газета Times of Israel, выступила за то, чтобы сохранить эти меры практически до конца года. Въезд в Израиль сейчас возможен для иностранцев лишь в исключительных случаях. Это решение было принято после сообщений о новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Южной Африке и которая, по оценке специалистов, более заразная, чем предыдущие версии.