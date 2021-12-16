Полиция в Москве задержала участницу группы Pussy Riot Марию Алехину

Это произошло, когда она выходила из своего дома, — рассказал агентству Интерфакс ее адвокат. Сейчас, по его словам, Алехину везут в отдел, какой именно – не уточняется. Ранее также на выходе из дома была задержана и доставлена в ОВД «Тверской» другая участница группы, муниципальный депутат Люся Штейн. На нее составили протокол по статье о публичном демонстрировании нацистской атрибутики. Поводом послужила публикация коллажа с портретом Штейн в военной фуражке. И Алехина, и Штейн ранее были приговорены к году лишения свободы по так называемому санитарному делу, которое связано с протестами в поддержку Алексея Навального. Они прошли в России в начале этого года.