Московские полицейские задержали этим вечером депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина

Это произошло на встрече парламентария с жителями района Хамовники, где они обсуждали реформу транспорта в городе. Как рассказал «Эху» сам Митрохин, помимо общественного порядка его обвиняют в неуплате штрафа.

«В настоящее время я задержан, нахожусь в ОВД Хамовники. Задержание произошло после моей встречи с избирателями в Хамовниках, которые возмущены изменением транспортной схемы движения. После этого ко мне подошел майор, ранее подошли еще около 6 сотрудников, он сказал, что меня задерживают, за что не сказал. Сейчас выясняется, что у меня два «греха». Первое — нарушение общественного порядка, второе — что я, оказывается, какой-то штраф не заплатил. Какая-то неразбериха, мне предлагают оплатить штрафы, которые я уже оплатил. Сейчас у меня на госуслугах висит 450 тысяч якобы долга, хотя у меня есть квитанция об оплате. Становится сложно выполнять депутатские обязанности, полиция не дает. В Хамовниках меня до этого никогда не трогали, я проводил встречи, которые были в несколько раз многочисленнее, чем сегодняшние, но власть здесь изменилась», — сказал он.

Депутат отметил, что на встречу собралось порядка 80 человек.

«Люди возмущены, у многих отобрали привычные маршруты, по которым они ездили. Маршруты зачем-то совместили теперь со схемой метро, считая, что таким образом создают единую магистраль, а для многих людей это увеличило перемещение на 15-20 минут к привычным местам работы, в школу детям, в медицинские учреждения. <...> Мы сформулировали резолюцию нашей встречи, которую я отправлю мэру Москвы, а также в департамент транспорта. Один из пунктов этой резолюции — отставка господина Ликсутова, за это проголосовали единогласно. Людей, которые поддержали бы эти изменения маршрутов, среди пришедших не оказалось», — заключил он.

В минувшие выходные Митрохин уже встречался с жителями центральных районов Москвы и обсуждал недавние изменения автобусных маршрутов. Тогда все закончилось без происшествий.

В центре и на юге Москвы ранее переформатировали автобусное движение. Власти связывают необходимость изменений с появлением новых районов и станций метро, а также запутанностью старых маршрутов. В ходе преобразований некоторые маршруты были скорректированы, дублирующие объединены, а наименее загруженные ликвидированы. При этом в местах, где пассажиропоток очень высок, были запущены магистральные маршруты с короткими интервалами. Появилось десятки новых остановок, у ста с лишним изменились названия. Как обещают в мэрии, нововведения позволят сократить время в пути в среднем на 30–40 процентов.

Москвичи, в свою очередь, массово выражают недовольство изменениями в сети, прежде всего, недостаточным информированием о них.