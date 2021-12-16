Евросоюз намерен предупредить Россию о серьезных последствиях в случае нападения на Украину

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе, проект которого оказался в распоряжении агентства Reuters. По его сведениям, лидеры балтийских стран и государств Центральной Европы призвали руководство ЕС поддержать новые санкции против Москвы. В качестве одного из вариантов указывается на «Северный поток 2» и возможность его блокировки. Накануне агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на свои источники, что страны альянса пока не могут прийти к консенсусу по вопросу о санкциях.