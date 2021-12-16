Главу ярославского клуба десантников оштрафовали за использование реквизита с гомофобной надписью на выступлении

Главу ярославского клуба десантников оштрафовали за использование реквизита с гомофобной надписью на одном из выступлений. По решению мирового суда Ярославля Андрей Палачев должен будет заплатить 5 тысяч рублей, — пишет местное интернет-издание Yarnews. Это минимальная сумма для штрафа по статье о запрете пропаганды однополых отношений среди несовершеннолетних. Сам Палачев называл инцидент во время выступления детской шуткой. Его подопечные в конце августа вынесли на сцену камень с надписью, которая желала смерти гомосексуалам, и разбили его кувалдой.