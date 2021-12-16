Московская полиция задержала несколько человек на встрече жителей района Хамовники с депутатом Мосгордумы Митрохиным

Московская полиция задержала несколько человек на встрече жителей района Хамовники с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным. Сам парламентарий также задержан. О причинах пока не сообщается. Митрохин встречается в эти дни с жителями центральных районов столицы, которые недовольны изменениями маршрутов автобусов. Люди утверждают, что теперь им нередко приходится гораздо дольше ждать нужного автобуса или идти далеко на остановку. В мэрии отвечали, что реформа общественного транспорта призвана повысить комфорт пассажиров.