Кредит на 3,5 миллиарда долларов у России может частично покрыть потери Белоруссии от санкций – политолог

Кредит на 3,5 миллиарда долларов у России может частично покрыть потери Белоруссии от санкций. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«В значительной мере они помогут экономике Белоруссии, если будут выделены. Особенно с учетом того, что сейчас белорусскому правительству негде больше брать кредиты. Никто больше не дает, потому что Беларусь под санкциями, Россия – единственный источник получения кредита. 100 процентов эта помощь не покроет те потери, которые Беларусь понесет в результате санкций, но частично – да», — сказал он.

Политолог отметил, что существуют вопросы относительно процедуры предоставления кредита.

«Это, наверное, не одноразовое выделение денег. Обычно от российского фонда дают траншами, раз в полгода определенную сумму. То есть, если и будут эти деньги, то растянуты на пару лет, может, и больше. Не исключаю, что там могут быть условия приватизации, например, белорусских предприятий российскими компаниями или что-то еще», — заключил он.

Ранее стало известно, что Белоруссия может попросить у России еще 3,5 миллиарда долларов в долг. По словам премьер-министр республики Николая Снопкова, это должно помочь экономике страны на фоне ужесточения санкций. Н.Снопков добавил, что санкции США против белорусского госдолга стали чувствительными. В следующем году Минск должен погасить более 3 миллиарда евро, в 2023 году — почти 5 миллиардов внешних заимствований.

Ранее газета РБК писала, что белорусские власти обсуждают возможность привлечения кредита на сумму до 3 миллиарда евро частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития.