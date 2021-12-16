Жители Москвы недовольны новой реформой автобусных маршрутов в центре столицы – Митрохин

Жители Москвы недовольны новой реформой автобусных маршрутов в центре столицы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

«Сегодня в форме встречи с депутатом Мосгордумы пройдет сход жителей Хамовников, в котором будут обсуждаться изменения в схеме автобусных маршрутов в районе. В центре города началась крупномасштабная реформа автобусных маршрутов. Первые шаги этой реформы всех привели в шок. Люди ничего не понимают, те остановки, которыми они привыкли пользоваться отодвигаются на километр, как, например, на Краснопресненской набережной. В Хамовниках тоже люди потеряли массу остановок, часть маршрутов выстроена так, что раньше человек на автобусе ездил, а теперь на метро ему предлагают ехать куда он хотел. Часть улица перегружена движением совершенно ненужных жителям целых верениц автобусов, которые загромождают проезжую часть и создают загазованность. Это, например, улица 10-летия Октября. Начался транспортный хаос, люди отвергают эту, так называемую, реформу, они возмущены. Некоторые думают об изменении и места работы, и места учебы детей, потому что стало невозможно туда добираться, куда они хотели. Увеличился интервал движения», — рассказал он.

Депутат отметил, что на сегодняшнем сходе жители примут резолюцию.

«Проект резолюции включает пункт отставки Ликсутова, который все это устроил. Сход в 19 часов у метро Спортивная», — заключил он.

В центре и на юге Москвы ранее переформатировали автобусное движение. Власти связывают необходимость изменений с появлением новых районов и станций метро, а также запутанностью старых маршрутов. В ходе преобразований некоторые маршруты были скорректированы, дублирующие объединены, а наименее загруженные ликвидированы. При этом в местах, где пассажиропоток очень высок, были запущены магистральные маршруты с короткими интервалами. Появилось десятки новых остановок, у ста с лишним изменились названия. Как обещают в мэрии, нововведения позволят сократить время в пути в среднем на 30–40 процентов.

Москвичи, в свою очередь, массово выражают недовольство изменениями в сети, прежде всего, недостаточным информированием о них.