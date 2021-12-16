Судья в штате Луизиана была вынуждена уйти в неоплачиваемый отпуск из-за скандала с задержанным афроамериканцем

Судья в американском штате Луизиана была вынуждена уйти в неоплачиваемый отпуск из-за скандала с задержанным афроамериканцем. В интернете-появилась запись, на которой Мишель Одинет оскорбляет подозреваемого в угоне машины. При этом Одинет и ее собеседники, как сообщалось, использовали расистские оскорбления. В результате Одинет, как передает телеканал CBS, была вынуждена принести извинения за использование недопустимых слов в адрес задержанного.