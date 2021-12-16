Банк России, по сведениям агентства Reuters, хочет полностью запретить криптовалюты в стране

Представители регулятора увидели риски для финансовой стабильности. Сейчас запретительные меры Центробанк обсуждает с экспертами и участниками рынка. В то же время, один из источников агентства пояснил, что в случае принятия подобного законопроекта запрет будет распространяться только на покупку новых активов в криптовалюте. На те, что уже куплены, он действовать не будет. В самом Банке России сказали, что готовят доклад, в котором представят свою позицию.