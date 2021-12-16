Российские власти ожидают в ближайшее время представителей ВОЗ для регистрации препарата от коронавируса «Спутник V»

Российские власти ожидают в ближайшее время представителей Всемирной организации здравоохранения для регистрации препарата от коронавируса «Спутник V». В правительстве сказали, что идет полноценная работа по устранению тех ошибок, на которые указывали эксперты ВОЗ. В самой организации сегодня не исключили, что они могут одобрить вакцину «Спутник» уже в первом квартале следующего года, — передает агентство ТАСС. Там ждут до конца года необходимых документов.