Цена на газ растет этим вечером в Европе

Сейчас она достигла отметки в 1700 долларов за тысячу кубометров. Как передает агентство Интерфакс, это произошло после сообщений о том, что Газпром не стал бронировать прокачку по газопроводу через Польшу на завтрашний день. Кроме того, обновленный прогноз погоды предупреждает о серьезном похолодании в Европе на следующей неделе. В последний раз такой отметки цена на газ достигала в Европе 2 месяца назад. Ранее ряд европейских политиков обвинили Россию в причастности к подорожанию энергоносителя. В Кремле это обвинение отвергали.