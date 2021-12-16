Цена на газ растет этим вечером в Европе

Сейчас она достигла отметки в 1700 долларов за тысячу кубометров. Как передает агентство Интерфакс, это произошло после сообщений о том, что Газпром не стал бронировать прокачку по газопроводу через Польшу на завтрашний день. Кроме того, обновленный прогноз погоды предупреждает о серьезном похолодании в Европе на следующей неделе. В последний раз такой отметки цена на газ достигала в Европе 2 месяца назад. Ранее ряд европейских политиков обвинили Россию в причастности к подорожанию энергоносителя. В Кремле это обвинение отвергали.
2021-12-16T20:03:29+03:00
2021-12-16T20:03:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 16 декабря 2021
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