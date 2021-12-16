Европарламент призвал руководство Евросоюза готовиться к санкциям против России в случае агрессии в отношении Украины

Европарламент призвал руководство Евросоюза готовиться к введению санкций против России в случае ее агрессии в отношении Украины. Соответствующий документ поддержало подавляющее большинство депутатов европейского парламента. В то же время, как напоминает агентство РИА Новости, сама резолюция необязательна к исполнению, однако, страны-члены ЕС прислушиваются к мнению парламентариев. В документе говорится, что санкции на случай агрессивных действий по отношению к Украине должны включать расширение из списка физических лиц. Россию предлагается отключить от платежной системы Swift, что автоматически приведет к исключению российских компаний из международного финансового рынка. Ранее в Кремле неоднократно отвергали планы агрессии в отношении Украины.