Число волонтеров, которые помогают приютам для животных, в следующем году может резко сократиться в Москве

Как пишет газета «Коммерсантъ», причиной стали новые правила сотрудничества города с подобными добровольцами. Теперь их обязывают заключать договоры о безвозмездном выполнении работ и предоставлять справки из наркологического и психоневрологического диспансеров. Между тем, многие волонтеры, как отмечают издания, тратят собственные деньги, ухаживая за животными в муниципальных приютах.

Около часа назад в мэрии Москвы заверили газету, что доработают приказ, который регламентирует деятельность волонтеров.