Власти США ввели санкции против четырех десятков организаций из Китая, Грузии, Малайзии и Турции

Все они, по словам представителей американского министерства торговли, причастны к действиям, которые противоречат внешней политике и национальной безопасности США. В частности, китайские организации обвиняются в нарушении прав мусульман-уйгуров на северо-западе КНР. Ранее американская разведка сообщала, что Пекин развернул в Синьцзян-уйгурском автономном регионе высокотехнологичную систему слежки, которая основана, в том числе, на распознавании лиц, и систематически собирает данные ДНК о всех жителях региона. Китай обвинения в нарушении прав человека отвергает. Власти республики говорят, что принятые меры направлены на подавление сепаратистов.