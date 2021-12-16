Украина, Швеция, Великобритания и Канада призвали Иран начать переговоры о компенсациях за сбитый украинский самолет

Боинг разбился при вылете из аэропорта Тегерана в начале 2020 года. Позже власти исламской республики признали, что лайнер был сбит по ошибке. В результате трагедии погибли 167 человек. Помимо Ирана это были граждане Канады, Украины, Швеции и Великобритании. Представители этих четырех стран предупредили, что у иранского руководства есть срок до 5 января следующего года. Если они не приступят к переговорам, представитель пострадавших оставляет за собой право действовать в связи с международным законодательством.