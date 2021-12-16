Королева Великобритании отменила предрождественский обед из-за распространения новой мутации коронавируса

Елизавета II не хочет подвергать риску большое количество людей, пояснил источник агентства Reuters. Обед с участием членов королевской семьи должен был состояться на следующей неделе в Виндзорском замке. Накануне санитарные власти королевства призвали подданных Елизаветы серьезно задуматься о необходимости посещения праздничных вечеринок и корпоративов, и «выбрать для себя только те мероприятия, которые имеют наибольшее значение». По данным специалистов, число заражений новой версией коронавируса под названием «омикрон» в стране стремительно растет.