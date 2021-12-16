Россия и Евросоюз не могут договориться о механизме проверки вакцины от коронавируса для их взаимного признания

По словам источников агентств Интерфакс и газеты РБК, Брюссель хочет использовать собственную платформу для проверки. Однако, Москва выступает против передачи данных третьим лицам. Как пояснил собеседник изданий, российский сертификат требует перехода на сайт госуслуг, европейский аналог уже содержит в себе информацию о вакцинированном или переболевшем. Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на свои источники, что Европейское агентство лекарственных средств вряд ли признает российскую вакцину «Спутник V» раньше первого квартала следующего года.