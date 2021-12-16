Жители московского района Хамовники этим вечером обсудят недавно проведенную в столице реформу автобусных маршрутов

Жители московского района Хамовники этим вечером намерены обсудить недавно проведенную в столице реформу автобусных маршрутов. Один из участников предстоящей встречи – депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин называет ситуацию транспортным хаосом.

В минувшее воскресенье на народный сход из-за изменения системы маршрутов вышли жители центральных районов столицы. Они приняли обращение к мэрии с требованием вернуть несколько остановок, которые убрали после изменений.