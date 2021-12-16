Следователи в Петербурге прекратили уголовное дело в отношении тещи рэп-музыканта Энди Картрайта

Ее подозревали в соучастии убийства артиста.

Дело Елены Кохал прекратили из-за отсутствия состава преступления. Теперь, по словам защиты 68-летней петербурженки, она имеет право на реабилитацию и получение компенсации за моральный ущерб, который ей нанесли следственные действия. Как отметил её адвокат в интервью порталу «Фонтанка ру», также они хотели бы услышать и извинения от прокурора. Напомним, Елену Кохал задержали в октябре прошлого года. Её защита считает, что это был один из рычагов давления на её дочь. Якобы Марине предлагали признать вину в убийстве и расчленении своего мужа. В случае, если бы она пошла на сделку со следствием, то её мать освободили бы, а сыну позволили вернуться в семью, а не оставаться в детском доме.

Бывшая супруга Картрайта Марина Кохал остается под домашним арестом. До этого полтора года она провела в СИЗО. Своей вины она не признает.