Апелляционный суд оставил под стражей журналиста Ивана Сафронова

Его обвиняют в государственной измене.

Дело слушалось в закрытом режиме, так как большинство материалов имеют гриф секретности. Адвокаты Сафронова посетовали, что следователи федеральной службы безопасности хотят помешать юристам ознакомиться с документами, сократив сроки ознакомления с делом. По их словам, даже сейчас этот процесс идет с определенными сложностями, например, запрещено делать выписки из дела каким-либо образом, поэтому материалы, по словам юристов, приходится учить наизусть. Перед оглашением приговора журналист смог пообщаться с присутствующими в суде. В интернете появились кадры его обращения к близким, в котором он поздравил их с Новым годом и подчеркнул, что снова может получать письма, которые ранее ему не давали. Сафронов выразил надежду, что его вынужденное расставание с родными будет гораздо короче, чем того хотелось бы следователю, и призвал ничего не бояться. Вину он не признает и говорит, что дело против него возбудили из-за его журналисткой деятельности. Журналист дважды, как отмечают его адвокаты, отказывался от сделки со следствием.

Сафронова задержали чуть больше года назад. Действующая сейчас мера пресечения продлится до 7 января следующего года.