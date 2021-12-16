Законопроект об организации местного самоуправления направлен на уничтожение самостоятельности – Юлия Галямина

Законопроект об организации местного самоуправления направлен на уничтожение его самостоятельности. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Юлия Галямина.

«Ничего хорошего местное самоуправление не ждет. Контуры этого нового закона о местном самоуправлении уже в том законе [о региональной власти] были, они были связаны с еще большим уничтожением самостоятельности местного самоуправления, снятием полномочий, дублированием полномочий, вмешательством региональных властей в деятельность местного самоуправления, снижением выборности разных должностей. Все это противоречит концепции, которую разработали депутаты Земского съезда по развитию самостоятельности местного самоуправления», — сказала она.

Галямина отметила, что депутаты готовят поправки в данный законопроект.

«Создана рабочая группа. Мы не ожидаем, что удастся что-то принципиальное отбить, но хотя бы как-то выразить свою позицию и попробовать смягчить те возможные ограничения, которые в этом законе будут», — заключила она.

Госдума рассмотрит законопроект, который призван поменять систему местного самоуправления в России. Законодательная инициатива поступила от единороссов Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса, которые предлагают сделать систему местного самоуправления одноуровневой. Согласно предложению, в систему местного самоуправления теперь будут входить только городские и муниципальные округа, а также территории городов федерального значения. Городские и сельские поселения при этом будут упразднены. Авторы законопроекта говорят, что это позволит создать новую систему организации власти на местах. В основе такого устройства, по мыли авторов, будет заложен не территориальный принцип, а принцип «привязки к населению».

Депутат и сенатор также предлагают расширить возможности губернаторам регионов. Например, главы субъектов смогут отправлять в отставку мэров городов, срок полномочий которых, согласно документу, будет составлять 5 лет. Губернаторы смогут выносить предупреждения, а также объявлять выговоры руководителям местных администраций. Помимо этого, решение местной думой может быть принято только в случае, если за него проголосовали не менее половины парламентариев. Кроме того, согласно законопроекту, мэр города должен будет покинуть свой пост, если региональная дума досрочно прекратит свои полномочия.

Предполагается, что основная часть положений вступит в силу в 2023 году, переход на новую систему завершится в 2028 году.