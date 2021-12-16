Упоминание в приговоре суда не является доказательством присутствия военных РФ на Донбассе –Conflict Intelligence Team

Упоминание в приговоре суда Ростова-на Дону не является доказательством присутствия российских военных на Донбассе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

«Суд не рассматривал, действительно ли есть российские военные в ДНР, ЛНР или нету. В приговоре суда во всех тех моментах, где говорится про российских военных в ДНР, следует приписка, что это слова обвиняемого. Суд сам не проверял эти факты, поскольку к делу они отношения не имеют, судебный процесс был по части взятки.<...> Мы полагаем, что цитирование этих фраз про российских военных на территории ДНР и ЛНР в приговоре суда не доказывает сам факт присутствия этих российских военных там. А сам факт объема этого продовольствия, поставляемого компанией обвиняемого, говорит скорее всего о том, что все-таки это было продовольствие для сил сепаратистов, а не предполагаемых российских военнослужащих на территории Донбасса», — сказал он.

Левиев отметил, что обвиняемый не является ни военнослужащим, ни сотрудником армии или силовых структур, и его показания не могут рассматриваться в качестве доказательства военного присутствия России.

Ранее с сайта ростовского суда убрали текст приговора, где упоминались российские военные в Донбассе. Суд рассматривал дело о поставках продуктов питания военнослужащим. Фигуранта этого дела, бизнесмена, признали виновным в даче взяток представителю Южного военного округа. Как подчеркнули представители ростовского суда, упоминания о военных частях из России, которые дислоцированы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, это лишь показания самого подсудимого. В свою очередь, в Кремле сегодня предположили, что автор этого документа ошибся и подчеркнул, что никаких российских войск в Донбассе не было и нет.